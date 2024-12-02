Байден помиловал своего сына Хантера сразу по двум уголовным делам

В воскресенье президент США Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена. В этом месяце ему должны были вынести приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома и CNN .

"Сегодня я подписал помилование для моего сына Хантера. С того дня, как я вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал свое слово, даже когда я наблюдал, как моего сына выборочно и несправедливо преследовали", - говорится в заявлении.

В ответ на принятое решение Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям зависимостью.

CNN отмечает, что официальное помилование не может быть отменено новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

В то же время, помиловав своего сына, Байден нарушил публичное обещание, которое он давал до и после выхода из президентской гонки 2024 года

"Президент и его главный представитель в Белом доме недвусмысленно заявили, в том числе после победы Трампа на выборах 2024 года, что он не помилует Хантера Байдена и не смягчит ему приговор", - пишет CNN.

Помилование означает, что Хантер Байден не будет осужден за свои преступления. Принятое решение исключает любую возможность его тюремного заключения, что было возможно ранее.

CNN предполагает, что судьи по делам Хантера младшего, вероятно, отменят слушания по вынесению приговора, которые были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и 16 декабря по делу о налогах.