Минюст арестовал имущество и счета экс-председателя Верховного суда Князева

Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины в Facebook.

По его словам, Решение принято в связи с невыполнением Князева постановления Печерского районного суда Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 гривен.

Кроме того, ГИС наложила арест на банковские счета Князева.

"В случае отсутствия денежных средств на счетах должника, и в случае выявления принадлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества, государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на выявленное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание", - заявил Гайченко.

По данным Минюста, за Князевым на праве собственности зарегистрировано четыре единицы недвижимого имущества в Николаеве и Николаевской области.