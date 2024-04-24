Мінʼюст арештував майно та рахунки екс-голови Верховного суду Князєва

Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства юстиції України в Facebook.

За його словами, Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням Князєва постанови Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.

Крім того, ДВС наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", - заявив Гайченко.

За даними Мін'юсту, за Князєвим на праві власності зареєстровано чотири одиниці нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.