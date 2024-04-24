Мінʼюст арештував майно та рахунки екс-голови Верховного суду Князєва
Державна виконавча служба Міністерства юстиції України арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.
Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства юстиції України в Facebook.
За його словами, Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням Князєва постанови Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.
Крім того, ДВС наклала арешт на банківські рахунки Князєва.
"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", - заявив Гайченко.
За даними Мін'юсту, за Князєвим на праві власності зареєстровано чотири одиниці нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.
Справа Князєва
15 травня 2023 року правоохоронці затримали Всеволода Князєва, на той час голову Верховного суду, на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень та позбавив посади голови суду.
31 січня 2024 року Князєв вийшов із СІЗО, після внесення застави, яка сім разів зменшувалась, до 18,168 млн гривень.
6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила його від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року у зв'язку з кримінальним провадженням.
4 березня 2024 року справу Князєва скерували до суду.
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