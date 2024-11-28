Миллионная афера на закупке формы: разоблачили экс-советника Минобороны и бывшего нардепа

Как подчеркивают источники РБК-Украина, подозрение получили бизнесмен Роман Балыкин (владелец группы компаний АТЛ), бывший нардеп Игорь Франчук и его сын Ярослав Франчук.

Следствие отмечает, что бывший советник экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с нардепом II-IV созывов, чтобы завладеть бюджетными средствами на заказ более миллиона комплектов одежды для украинских военных по соглашениям, которые заключили в 2022 году по завышенным ценам. Также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец.

Организовал схему иностранец - мошенник международного масштаба, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии. Для выполнения заказа он подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал руководителям содействовать в получении большого оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками.

Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления более миллиона комплектов военной формы будет стоить 25,6 млн долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов. Посредник заключил из Минобороны пять соглашений по завышенным ценам на сумму свыше 35 млн долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25,6 млн долларов с турецким швейным холдингом.

Более 10 млн долларов разницы должны были "лечь" в карманы посредника, советника экс-замминистра обороны и бывшего нардепа, лоббировавшего заключение этих контрактов.

Мошенник направил турецкой стороне 10 млн долларов как задаток. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 млн долларов за проделанную работу. По данным следствия, организатор аферы потратил эти средства по своему усмотрению.

Установлено, что полученные средства участники аферы использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за границей.

Полицейские провели 38 обысков по местам жительства и работы, причастных к преступной схеме. Были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну объявили подозрение за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины).

Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: полиция разоблачила аферу с закупкой формы для ВСУ (t.me/UA_National_Police)