Мільйонна афера на закупівлі форми: викрито екс-радника Міноборони та колишнього нардепа

Як зазначають джерела РБК-Україна, підозру отримали бізнесмен Роман Баликін (власник групи компаній АТЛ), колишній нардеп Ігор Франчук і його син Ярослав Франчук.

Слідство зазначає, що колишній радник екс-заступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань, щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад мільйон комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами. Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець.

Організував схему іноземець - шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками.

Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25,6 млн доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів. Посередник уклав з Міноборони пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 млн доларів від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25,6 млн доларів із турецьким швейним холдингом.

Більш ніж 10 млн доларів різниці мали "лягти" в кишені посередника, радника екс-заступника міністра оборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.

Шахрай надіслав турецькій стороні 10 млн доларів як завдаток. Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 млн доларів за виконану роботу. За даними слідства, організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд.

Встановлено, що отримані кошти учасники афери використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

Поліцейські провели 38 обшуків за місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми. Було вилучено документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.

Раднику екс-заступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: поліція викрила аферу з закупівлею форми для ЗСУ (t.me/UA_National_Police)