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Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны

Киев, Четверг 31 августа 2023 07:00
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Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны Министр обороны Украины Алексей Резников (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Ситуация вокруг министерства обороны и его главы Алексея Резникова – сейчас главная тема политической повестки в стране. О том, действительно ли Резников может отправиться послом в Великобританию, что этому мешает и кто может прийти ему на замену – подробнее в материале РБК-Украина.

"Президент точно знает, что я не просился на эту должность. Наоборот, я отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, что и сколько я сделал, и он точно знает, что если он поручит другой важный проект, я с радостью соглашусь. Потому что эта должность – это Голгофа", – заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции 28 августа.

Перед ним на столе лежали несколько образцов турецких зимних курток для украинских военнослужащих. Прошлогодняя закупка министерством этих курток стала поводом для очередного громкого скандала вокруг Минобороны. И снова оживила давние кулуарные разговоры о возможном уходе Резникова с поста.

От яиц к курткам

Скандальные истории преследуют Минобороны и его главу с самого начала этого года. Вначале были "яйца по 17 гривен". Журналисты-расследователи утверждали, что министерство по завышенным ценам закупило сразу несколько продуктовых партий для военнослужащих, но в политическом фольклоре остались именно яйца.

Резников вышел с объяснениями, которые прессу не устроили, скандал набирал ход. К началу февраля скорый уход министра с должности выглядел делом решенным. Масла в огонь подлила и история с главой департамента военно-технической политики Александром Лиевым, у которого якобы обнаружился российский паспорт. Эта информация не подтвердилась, после чего авторы расследования принесли извинения.

Но маховик уже слишком раскрутился, 5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально заявил, что Резников перейдет на должность главы Минстратегпрома, а его место займет начальник ГУР Кирилл Буданов. При этом причиной были объявлены не коррупционные скандалы, а необходимость "милитаризации" министерства.

Но в итоге в феврале ничего так и не случилось, Резников и Буданов остались на своих местах. Но определенный шлейф "токсичности", по крайней мере, среди части условной "активной публики" все же тянулся. В реалиях украинской, да и не только, политики для получения негативного образа совсем необязательно быть лично виновным в коррупции или прочих злодеяниях – достаточно проиграть борьбу в медиа-поле. Тем более что Резников как руководитель министерства является его публичным лицом и несет публичную, политическую ответственность за происходящее там, даже если сам ни к чему не причастен. И даже его хорошие отношения с Западом и личный вклад в получение Украиной оружия этого не перекроют.

Уже в августе начался текущий скандал с турецкими куртками. Изначально главное обвинение звучало в том, что летние куртки из Турции по пути в Украину "превратились" в зимние. Впрочем, скоро выяснилось, что куртки действительно зимние, потому на слуху оказались другие аспекты резонансной закупки: цена и фирма-поставщик, совладельцем которой является племянник нардепа от СН Геннадия Касая. На что Резников отвечает: куртки оказались не летними, а зимними, украинские солдаты отвоевали в них прошлую зиму, а сама закупка состоялась по рыночной цене – следовательно, никаких претензий к Минобороны быть не может.

Сейчас министр со сторонниками и его критики продолжают вести борьбу в медиа и соцсетях, дискуссия уже во многом живет своей жизнью, вплоть до выяснения, можно ли незаметно отпороть бирку от куртки, чтобы пришить другую, или нет.

Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в МинобороныМинистр обороны Украины Алексей Резников (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Вопрос об отставке министра, тем не менее, с повестки не снят. Как рассказывают различные информированные источники РБК-Украина в команде власти, еще в конце июля, до начала "курточного" скандала, было принято решение все-таки уволить Резникова и назначить его послом в Великобритании. При этом с британцами на этот счет уже давно идут предварительные неофициальные переговоры – неотъемлемая составляющая таких дипломатических процедур. Окончательного ответа, заверяют собеседники издания, из Лондона пока не получено. И допускают, что последний скандал может повлиять на ситуацию.

Впрочем, это далеко не главная проблема. Основная причина, по которой смена главы Минобороны так и не состоялась, вполне типична для команды Зеленского – невозможность найти сменщика.

В украинских медиа в качестве возможных кандидатов на пост главы Минобороны, среди прочего, называли две фамилии: министра по развитию стратегических отраслей Александра Камышина и вице-премьера, министра инфраструктуры и развития территорий Александра Кубракова.

Но источники РБК-Украина утверждают, что Камышин, хоть и пользуется уважением со стороны высшего руководства страны и считается эффективным на своем посту, пока еще недостаточно "заматерел", чтобы возглавить такую непростую структуру, как Минобороны, и пока лучше, чтобы он и далее вел свои проекты в Минстратпроме.

Кубраков же якобы сам был не против перейти в Минобороны, главная мотивация в том, что тематика "восстановления Украины", которой он занимается – уж слишком сложный в организации и весьма неблагодарный процесс. Тем более, и западные друзья Украины, мягко говоря, пока не стоят в очереди с мешками денег, которые хотят потратить на наше восстановление. Но и в случае с Кубраковым так ничего и не решилось.

– Значит, Камышина и Кубракова из списка претендентов на Минобороны можно вычеркивать? – поинтересовалось РБК-Украина у собеседника в президентском окружении.

– Вычеркивать пока никого нельзя, у нас может случиться что угодно, – ответил тот.

Турнир претендентов

Отчаянный поиск кандидата на пост главы Минобороны продолжается. Отдельная проблема – согласно закону, он должен быть гражданским, а не военным. Потому чтобы назначить на пост, к примеру, первого зама Резникова, генерал-лейтенанта Александра Павлюка (а его фамилия также звучала в кулуарах), пришлось бы менять законодательство, еще и в разрез с принципами НАТО. Хотя при наличии окончательного решения и политической воли это вряд ли стало бы непреодолимой проблемой.

Среди кандидатов на Минобороны всплывала и кандидатура главы СБУ Василия Малюка. При этом его хотели бы сделать сразу и вице-премьером по силовому блоку, чтобы подать его переход в Минобороны не просто как обычную кадровую ротацию, но как некую системную реорганизацию правительства в военных условиях. Но возникло сразу несколько проблем. В Украине, как и в других странах, между военными и спецслужбистами всегда есть определенная конкуренция или даже нелюбовь – потому "чужого" Малюка могли бы не воспринять его же новые подчиненные. Кроме того, его текущей деятельностью на посту главы СБУ довольны на Банковой.

О том, как отчаянно во власти пытаются решить кадровую проблему, говорит и тот факт, что обсуждался переход Малюка на должность не только главы Минобороны, но и главы МВД (действующий министр Игорь Клименко якобы даже писал заявление об отставке, после одного внутрикомандного конфликта).

Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в МинобороныГлава СБУ Василий Малюк (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, как рассказывает собеседник издания в парламенте, кадровые танцы вокруг Минобороны стоит рассматривать и в более широком контексте. Так, на Банковой давно хотят забрать у местной власти часть налога на доходы физлиц, обеспечивающий многим громадам львиную долю бюджета и нередко тратящийся на условную "брусчатку". Эти деньги планируется аккумулировать в неком фонде и перенаправить на нужды обороны.

И пусть даже распорядителем фонда можно назначить не Минобороны, а Минстратегпром, а в в самом Минобороны закупки вскоре выведут из министерства на отдельные агентства – все равно многие депутаты, рассказывает собеседник, могут отказаться голосовать за "антибрусчатный законопроект" при нынешнем руководстве Минобороны, хотя такая мотивация и выглядит явно популистской.

В сухом остатке, ситуация вокруг Министерства обороны остается зависшей. Верховная рада вернется к пленарной работе уже на следующей неделе, но не факт, что сразу возьмется за этот вопрос – вполне вероятно, что нового министра к тому времени так и не найдут. Хотя некий шорт-лист кандидатов на середину этой недели вроде бы появился. И в нем среди прочих, значится глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Конечно, желающих занять это кресло хватает, это видно даже по разгону соответствующих фамилий в соцсетях. Но эти люди отбор не проходят и не пройдут. А те, кого в самом высоком кабинете хотели бы видеть на этой должности, в целом сами понимают: любой, кто не занял бы кресло главы министерства, обречен на новые скандалы, поскольку уследить за всеми процессами просто невозможно. А оппоненты всегда могут подменять реальную борьбу с коррупцией политическим хайпом.

Нельзя исключать и тот вариант, что Резников так и останется на своем посту. Примеров того, как топ-чиновник, которого все уверенно сватают на выход, остается на должности на месяцы, а то и на годы, в нынешней команде власти немало.

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Алексей Резников
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