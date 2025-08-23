ua en ru
Миллионы от государства: в ОВА рассказали о восстановлении завода в Мукачево, который атаковала РФ

Суббота 23 августа 2025 13:49
Миллионы от государства: в ОВА рассказали о восстановлении завода в Мукачево, который атаковала РФ Фото: в ОВА рассказали о восстановлении завода в Мукачево, который атаковала РФ (t.me/Zakarpat_ODA)
Автор: Константин Широкун

Руководство Закарпатской ОГА заявило о готовности выделить средства на восстановление завода "Flex" в Мукачево, которое россияне атаковали ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

"Встретились с инвесторами и дирекцией атакованного РФ завода "Flex". Обсудили последствия удара двумя ракетами типа "Калибр", в результате которого предприятие получило значительные повреждения", - отметил Билецкий.

По его словам, Закарпатская ОВА вместе с партнерами в том числе с мэром Мукачево рассматривает возможные варианты релокации производства в пределах Мукачевской общины, ведь "Flex" является стратегическим в плане бюджетообразования этой теробщины.

"Уже готовы предоставить офисные помещения для работы руководства завода, чтобы компания могла восстановить управленческие процессы. Также говорили о возможностях программы "Сделано в Украине", по которой на начальном этапе можно привлечь до 16 млн гривен на восстановление завода", - добавил он.

Глава ОВА также подчеркнул, что руководство завода настроено не покидать Украину и продолжать работать вместе в это непростое время.

"Заверил, что Закарпатская ОВА будет оказывать максимальную поддержку на каждом этапе восстановления", - добавил Билецкий.

Удар РФ по Мукачево

Напомним, что во время ночной атаки на Украину 21 августа две российские ракеты попали в Мукачево, что в 35 км от венгерской границы. В городе прогремело два мощных взрыва.

В результате удара Россия разрушила американский завод электроники Flex, который является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком города, где работает почти 3 тысячи человек.

Впоследствии премьер-министр Украины Юлии Свириденко отреагировала на удар по заводу в Мукачево. По ее словам, таким образом Россия решила "освободить" Украину от кофемашин.

