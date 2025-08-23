ua en ru
Мільйони від держави: у ОВА розповіли про відновлення заводу у Мукачеві, що атакувала РФ

Субота 23 серпня 2025 13:49
Мільйони від держави: у ОВА розповіли про відновлення заводу у Мукачеві, що атакувала РФ Фото: у ОВА розповіли про відновлення заводу у Мукачеві, що атакувала РФ (t.me/Zakarpat_ODA)
Автор: Константин Широкун

Керівництво Закарпатської ОВА заявило про готовність виділити кошти на відновлення заводу "Flex" у Мукачеві, яке росіяни атакували ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

"Зустрілися з інвесторами та дирекцією атакованого РФ заводу "Flex". Обговорили наслідки удару двома ракетами типу "Калібр", у результаті якого підприємство зазнало значних ушкоджень", - зазначив Білецький.

За його словами, Закарпатська ОВА разом із партнерами у тому числі з міським головою Мукачева розглядає можливі варіанти релокації виробництва в межах Мукачівської громади, адже "Flex" є стратегічним у плані бюджетоутворення цієї тергромади.

"Уже готові надати офісні приміщення для роботи керівництва заводу, аби компанія могла відновити управлінські процеси. Також говорили про можливості програми "Зроблено в Україні", за якою на початковому етапі можна залучити до 16 млн гривень на відновлення заводу", - додав він.

Глава ОВА також підкреслив, що керівництво заводу налаштоване не залишати Україну і продовжувати працювати разом у цей непростий час.

"Запевнив, що Закарпатська ОВА надаватиме максимальну підтримку на кожному етапі відновлення", - додав Білецький.

Удар РФ по Мукачеву

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну 21 серпня дві російські ракети влучили в Мукачеве, що за 35 км від угорського кордону. У місті пролунало два потужних вибухи.

Внаслідок удару Росія зруйнувала американський завод електроніки Flex, який є найбільшим роботодавцем та платником податків міста, де працює майже 3 тисячі людей.

Згодом прем'єр-міністр України Юлії Свириденко відреагувала на удар по заводу у Мукачеві. За її словами, таким чином Росія вирішила "звільнити" Україну від кавомашин.

Закарпатська область Економіка України Мукачево
