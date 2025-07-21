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Особый акцент - на перехватчиках: Зеленский провел совещание по производству дронов

Понедельник 21 июля 2025 16:55
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Особый акцент - на перехватчиках: Зеленский провел совещание по производству дронов Фото: Зеленский провел совещание по производству дронов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов. Завтра, 22 июля, правительство должно принять соответствующие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Работают вместе чиновники, СНБО, Вооруженные силы Украины, команда Офиса. Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра чиновники должны принять соответствующие решения", - сообщил Зеленский.

По его словам, заявленные объемы поставок дронов для Сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах.

"Ответственность за выполнение контрактов - персональная. Работаем также над масштабированием наших дипстрайков. Спасибо всем, кто помогает", - добавил президент.

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков, ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

Перед этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону. В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.

Такое поручение генерал дал на фоне массированных атак дронов на Киев и другие украинские города.

Президент также рассказывал, что украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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