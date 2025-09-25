Миллиарды на войну. Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине за счет РФ

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил Евросоюзу использовать замороженные активы РФ для "репарационного кредита" в 140 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Мерц считает, что эти деньги должны быть потрачены исключительно для покупки военного оборудования.

"Этот заем будет возвращен только после того, как РФ компенсирует Украине убытки, нанесенные ею во время этой войны", - пояснил он.

В предложении канцлера Германии говорится, что кредит сначала будет гарантирован европейскими странами, после чего его обеспечат средствами из следующего долгосрочного бюджета европейского блока на 2028 год.

Мерц также не исключил согласования механизма предоставления средств подавляющим большинством стран Евросоюза, чтобы исключить наложение вето противниками этого шага, например, Венгрией.

"Сейчас самое время применить эффективный рычаг, который сорвет циничные попытки российского президента выиграть время и приведет его за стол переговоров", - подчеркнул немецкий канцлер.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен найти правовой механизм использования замороженных активов России, что позволит "повысить стоимость агрессии для РФ".