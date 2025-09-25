ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мільярди на війну. Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні за рахунок РФ

Німеччини, Четвер 25 вересня 2025 21:11
UA EN RU
Мільярди на війну. Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні за рахунок РФ Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував Євросоюзу використати заморожені активи РФ для "репараційного кредиту" у 140 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Financial Times.

Мерц вважає, що ці гроші мають бути витрачені виключно для купівлі військового обладнання.

"Ця позика буде повернута лише після того, як РФ компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни", - пояснив він.

У пропозиції канцлера Німеччини йдеться, що кредит спочатку буде гарантовано європейськими країнами, після чого його забезпечать коштами з наступного довгострокового бюджету європейського блоку на 2028 рік.

Мерц також не виключив узгодження механізму надання коштів переважною більшістю країн Євросоюзу, щоби виключити накладення вето противниками цього кроку, наприклад, Угорщиною.

"Зараз саме час застосувати ефективний важіль, який зірве цинічні спроби російського президента виграти час і приведе його за стіл переговорів", - наголосив німецький канцлер.

Він наголосив, що Євросоюз має знайти правовий механізм використання заморожених активів Росії, що дасть змогу "підвищити вартість агресії для РФ".

Раніше ми писали, що Німеччина вперше дала згоду на обговорення плану, згідно із яким Україні відкривається доступ до 200 млрд євро.

ЄС пропонує переказати ці кошти, які зараз зберігаються у бельгійському депозитарії, Україні. Натомість їх замінять облігаціями, гарантованими Євросоюзом.

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року за різними підрахунками було заморожено близько 300 млрд доларів російських державних активів.

Більшу частину з них на Заході - понад 200 млрд - становили різні активи у євро - як у валюті, так і в цінних паперах.

Раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази.

Видання Politico повідомляло, що Європейська комісія розробила "креативну" схему, яка дозволить спрямувати мільярди євро заморожених активів РФ до України.

Зокрема, Брюссель пропонує обмінювати готівку на облігації ЄС, що дозволить уникнути прямої конфіскації російських коштів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Україна Фрідріх Мерц
Новини
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"