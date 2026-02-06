Миллиарды в вагонах: The Telegraph раскрыл тайный путь российской налички в Тегеран

Поезда с банкнотами

По данным издания, российский государственный "Промсвязьбанк" в течение четырех месяцев осуществил поставки наличности на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

Почти пять тонн банкнот были отправлены 34 партиями после того, как во время первого президентского срока Дональд Трамп ввел новые санкции против Тегерана.

Согласно полученным документам, каждая партия стоимостью от 57 до 115 млн долларов направлялась из "Промсвязьбанка" в Москве в центральный банк Ирана в Тегеране.

Таким образом Москва и Тегеран обходили санкции и традиционные финансовые каналы, что свидетельствует о более глубоком сотрудничестве между странами, чем считалось ранее.

Первая поставка была осуществлена 13 августа 2018 года - через неделю после подписания указа США о санкциях. Она составляла 110 кг наличных денег на 57,3 млн долларов.

По информации The Telegraph, груз могли доставлять по железной дороге в Астрахань, далее морем через Каспий в иранский порт Амирабад и снова по железной дороге в Тегеран.

Торговые записи, предоставленные сервисом ImportGenius, подтверждают, что тонны наличности были доставлены непосредственно в центральный банк Исламской Республики. Оба финансовых учреждения были запрошены для комментариев.

На тот момент центральный банк Ирана возглавлял Абдольнасер Хеммати, который руководил учреждением в период ужесточения санкций.

По словам бывшего заместителя спецпосланника США по вопросам Ирана Ричарда Нефью, такие переводы могли быть направлены на стабилизацию иранской экономики.

Перспектива повторения операций

Эксперты не исключают, что подобные схемы могут действовать и сейчас, в частности на фоне поставок Ираном России дронов Shahed и баллистических ракет для войны против Украины.

По данным издания, Хеммати был повторно назначен на должность руководителя центрального банка Ирана 31 декабря прошлого года, после того как предыдущий руководитель ушел в отставку из-за вспышки общенациональных протестов. Это повысило вероятность того, что подобные денежные переводы между Россией и Ираном могут повторяться.

"Да, если говорить о предположениях, эти новые протесты являются беспрецедентными, и Россия воспримет крах нынешнего режима как серьезную потерю", - сообщили эксперты.

Они также предупредили, что такие выплаты могут продолжиться в этом году.