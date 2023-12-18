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Миллиарды евро. Какую помощь оказали украинским беженцам в Польше

Польша, Варшава, Понедельник 18 декабря 2023 15:11
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Миллиарды евро. Какую помощь оказали украинским беженцам в Польше Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2022 году Польша потратила рекордную сумму на украинских беженцев – 8,6 млрд евро. В первые месяцы войны к поддержке украинцев присоединились почти 29 тысяч польских общественных организаций.

Какую помощь оказывали украинским беженцам в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на exaudi.org.

В отчете Конфедерации неправительственных инициатив Польши отмечается, что в первые месяцы войны к помощи украинцам присоединились около 29 тысяч различных общественных организаций, действующих на территории страны. Тогда помогали Украине более половины добровольных пожарных бригад и почти 40% объединений женщин в сельской местности. Только в первые месяцы войны общая стоимость поддержки неправительственных организаций составила более 650 млн злотых (149,4 млн евро).

Первое время помощь была направлена преимущественно на прибывших в Польшу беженцев, а самой популярной формой помощи были материальные подарки. Со временем все больше организаций приобщалось к деятельности в Украине, а помощь беженцам в Польше взяло на себя государство. В частности, гражданам Украины разрешили работать без специального разрешения, предоставили социальные льготы. Детям гарантировали обучение в польских школах.

Между тем, помощь от благотворительных организаций имела разные формы: от материальной до психологической и юридической. Фонды помогали беженцам найти жилье и уход за детьми, а также ориентироваться на польском рынке труда. Волонтеры помогали получить сертификаты о профессиональной квалификации и записаться на курсы польского языка.

Иногда поддержка приобретала оригинальные формы. К примеру, волейбольный клуб Projekt Warszawa провел благотворительный матч для беженцев и организовал волейбольную академию для украинских детей. Фонд In Blessed Art продавал иконы на ящиках с боеприпасами, завезенными из Украины.

Отмечается, что помощь от неправительственных организаций продолжается, потому что потребность в ней не снижается.

По данным Кильского института мировой экономики, в 2023 году расходы на украинских беженцев в Польше достигли 12 млрд евро. На втором месте по размерам помощи летом была Германия, потратившая 11 млрд евро на поддержку украинцев.

Напомним, мы писали, что поток украинских беженцев в Польшу растет. Среди возможных причин – холодные месяцы и ракетные атаки на инфраструктуру Украины.

Также мы рассказывали, какую помощь могут получить украинцы в Польше в следующем году. Выплаты на детей возрастут до более чем 7 тысяч гривен в месяц.

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