Мільярди євро. Яку допомогу надали українським біженцям у Польщі

У 2022 році Польща витратила рекордну суму на українських біженців – 8,6 млрд євро. У перші місяці війни до підтримки українців долучилися майже 29 тисяч польських громадських організацій.

У звіті Конфедерації неурядових ініціатив Польщі зазначається, що у перші місяці війни до допомоги українцям приєдналися майже 29 тисяч громадських організацій, які діяли на території країни. Тоді допомагали Україні більше половини добровільних пожежних бригад і майже 40% об'єднань жінок у сільській місцевості. Лише у перші місяці війни загальна вартість підтримки неурядових організацій склала понад 650 млн злотих (149,4 млн євро).

Перший час допомога була спрямована переважно на біженців, які прибули до Польщі, а найпопулярнішою формою допомоги були матеріальні подарунки. З часом більше організацій долучалися до діяльності в Україні, а допомогу біженцям у Польщі взяла на себе держава. Зокрема, громадянам України дозволили працювати без спеціального дозволу, надали соціальні пільги. Дітям гарантували навчання у польських школах.

Тим часом, допомога від благодійних організацій мала різні форми: від матеріальної до психологічної та юридичної. Фонди допомагали біженцям знайти житло та догляд за дітьми, а також орієнтуватися на польському ринку праці. Волонтери допомагали отримати сертифікати про професійну кваліфікацію та записатися на курси польської мови.

Іноді підтримка набувала ригінальні форми. Наприклад, волейбольний клуб Projekt Warszawa провів благодійний матч для біженців та організував волейбольну академію для українських дітей. Фундація In Blessed Art продавала ікони на ящиках з боєприпасами, завезеними з України.

Зазначається, що допомога від неурядових організацій триває, бо потреба у ній не знижується.

За даними Кільського інституту світової економіки, у 2023 році витрати на українських біженців у Польщі сягнули 12 млрд євро. На другому місці за розмірами допомоги влітку була Німеччина, яка витратила 11 млрд євро на підтримку українців.