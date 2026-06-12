Миллиарды долларов за спокойствие: Reuters узнало о решении ОАЭ откупиться от Ирана

Эта информация совпадает с заключительным этапом более широких переговоров между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны. По словам дипломатов, этот шаг может включать разблокирование десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках в соответствии с санкциями США.

Источники агентства сообщили, что ОАЭ согласились выделить в общей сложности 10 миллиардов долларов, из которых более 3 миллиардов долларов уже было предоставлено.

Два других источника, знакомых с условиями соглашения, оценили общую сумму в 20 миллиардов долларов, добавив, что этот шаг был согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ.

ОАЭ пытаются снизить напряжение

Reuters не смогло установить, принадлежат ли средства, предназначенные для переводов, ОАЭ, поступают ли они из заблокированных иранских счетов в банковской системе Эмиратов, или из других источников. Представитель ОАЭ пояснил, что страна пытается снизить напряженность и способствовать миру.

"Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности. ОАЭ поддерживают усилия, в том числе предпринимаемые США, по защите народов региона от последствий конфликта", - сказал он.

Один из источников заявил, что этот шаг имеет целью помочь решить конфликт между США и Ираном, не допуская пересечения одной из сторон "красной линии".

В частности, Иран может заявить, что добился компенсации за военные убытки, Вашингтон может настаивать на том, что ничего не платил, а Абу-Даби получает собственную безопасность, при этом представляя этот шаг как инвестицию в восстановление регионального доверия.

Прекращение атак в обмен на деньги

Другой источник сообщил, что в обмен на выплаты Иран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ. Также будет налажено восстановление двусторонних связей, в частности обмен разведывательной информацией и экономическое сотрудничество.

Источник добавил, что Иран обратился по меньшей мере к двум другим арабским странам с предложением заключить аналогичное соглашение.

Отмечается, что размораживание активов "непосредственно связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив", что является ключевым вопросом на переговорах, направленных на прекращение конфликта.