Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"

Милованов зазначив, що наглядова рада вчора затвердила перший за історію аудит, проведений ще за 2019 рік.

Члени ради також попросили генерального директора концерну підготувати план трансформації "Укроборонпрому" на основі критерія "спроможності для адекватної відповіді для майбутніх загроз" та "створення сучасної лінійки продуктів", написав він на своїй сторінці у Facebook.

У засіданні взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну.

"Вчора, 1 червня, відбулося засідання оновленого складу Наглядової ради "Укроборонпрому", на якому Тимофія Милованова одноголосно було обрано новим головою", - повідомляє прес-служба концерну.

Тимофій Милованов був міністром економіки України з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. Він з 2019 року у складі Національної інвестиційної ради. У листопаді 2020 року призначений позаштатним радником голови ОП Андрія Єрмака.