Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Милованов отметил, что наблюдательный совет вчера утвердил первый за всю историю аудит, проведенный еще за 2019 год.

Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации "Укроборонпрома" на основе критерия "возможности для адекватного ответа для будущих угроз" и "создания современной линейки продуктов", написал он на своей странице в Facebook.

В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.

"Вчера, 1 июня, состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым главой", - сообщает пресс-служба концерна.

Тимофей Милованов был министром экономики Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Он с 2019 года в составе Национального инвестиционного совета. В ноябре 2020 назначен внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.