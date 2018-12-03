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Цінова кон’юнктура для українських експортерів у листопаді погіршилася, - НБУ

Новини » Економіка    03.12.2018 - 14:22
Цінова кон’юнктура для українських експортерів у листопаді погіршилася, - НБУ
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На світових ринках знижуються ціни на зернові і залізну руду

Світова цінова кон’юнктура для українських експортерів у листопаді 2018 року продовжила помірно погіршуватися внаслідок зниження цін на зернові та залізну руду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (листопад).

Як зазначається в огляді, певну підтримку індексу надало зростання цін на сталь на європейському ринку. Натомість на всіх інших регіональних ринках світові ціни на сталь знижувалися через високу пропозицію (світове виробництво сталі зросло на 5,8% р/р у жовтні), яку головним чином забезпечило збільшення виробництва в Китаї.

"Додатковим фактором високої пропозиції на ринку стали протекціоністські заходи з боку США, ЄС, Канади, Туреччини щодо сталевої продукції", - йдеться в дослідженні.

Крім того, стрімке зниження цін на сталеву продукцію на китайському ринку зумовило зменшення попиту з боку китайських виробників на дорогу високоякісну залізну руду.

Світові ціни на пшеницю знижувалися на тлі послаблення попиту, оскільки більшість головних імпортерів уже здійснили основні закупівлі в необхідних обсягах. Ціни на кукурудзу коливалися впродовж місяця у вузькому діапазоні. Високий попит, особливо з боку країн Азії, повністю покривався значною пропозицією, забезпеченою надходженням кукурудзи нового врожаю, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в. п. і становить мінус 4,4%.

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