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Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року

Новини » Економіка    17.10.2019 - 11:23
Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше подорожчали яблука та картопля

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни на яблука зросли на 84,3% до 17,0 грн за кг, ціни на картоплю зросли на 83,1% до 14,6 грн за кг.

У той же час ціни на цибулю знизилися на 46,8% до 8,9 грн за кг, ціни на буряк впали на 33,5% до 7,3 грн за кг, ціни на моркву знизилися на -31,2% до 8,2 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 23,9% до 18,7 грн за десяток.

За даними Держстату, з початку року сигарети преміум-класу подорожчали на 13,9% до 45,2 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,6% до 92,1 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 12,8% до 17,1 грн за пляшку.

Середні ціни на продукти в Україні

Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року

Дані: www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.

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