Милованов оцінив вплив відкриття ринку на ВВП

Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

За розрахунками Мінекономіки ВВП повинен зростати

Відкриття ринку землі за три місяці 2020 року принесе близько 9 млрд грн до валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Про це повідомив міністр економічного розвитку Тимофій Милованов під час парламентських слухань з питань земельної реформи у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Милованов, за оцінками Мінекономіки, у 2020 році додаткове зростання ВВП складе близько 0,23%.

"У 2021 році таке зростання очікується на рівні 30 млрд грн, відповідно плюс 0,83% ВВП. Скасування мораторію це не лише доходи в кишеню українців, це і про зменшення шкоди від мораторію для держави", - додав він

За його словами, відкриття ринку землі стимулюватиме надходження додержавного та місцевих бюджетів.

"Говорячи офіційною мовою позитивний економічний ефект від запровадження цивілізованого ринку землі стимулюватиме притік інвестицій в аграрну галузь та прямі надходження до державного та місцевих бюджетів. Тобто нам потрібні дешеві гроші, щоб могла розвиватись аграрна галузь", - заявив Милованов.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада в першому читанні ухвалила закон про запуск ринку землі в Україні. Планується, що ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року.

За даними опитування КМІС, ухвалення Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.