Мільйонні штрафи за контрабанду: у Раді висловили зауваження до закону Зеленського

На засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики висловили зауваження до законопроекту президента Володимира Зеленського про мільйонні штрафи та в'язницю за контрабанду. Йдеться про проект закону №5420.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

На базі комітету відбувся круглий стіл на тему "Криміналізація товарної контрабанди".

Перший заступник глави фінкомітету Ярослав Железняк заявив, що до даного законопроекту є ряд зауважень як у представників бізнесу, так і у народних депутатів.

"Перше найбільше зауваження до законопроекту - це кримінальна відповідальність за недостовірне декларування", - зазначив Железняк, додавши, що більшість схиляється до думки, що дану позицію треба прибрати з проекту.

Серед зауважень, які висловлюють бізнес-асоціації і експерти, нардеп також назвав:

притягнення до відповідальності у залежності від суми завданих збитків бюджету, а не від вартості товарів;

необхідність підняти межу притягнення до кримінальної відповідальності за контрабанду як підакцизних, так і непідакцизних товарів;

кримінальну відповідальність за діяння, вчинені за попередньою змовою службовою особою митного органу, що може призвести до бюрократизації діяльності митної служби;

підтримується криміналізація контрабанди лише підакцизних товарів, при цьому залишається питання щодо включення до цього переліку транспортних засобів;

розмір санкцій за криміналізовані діяння;

необхідність додати умисл до обов’язкової ознаки складу правопорушення.

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник пропонує розглянути питання конкуренції пропонованих норм про контрабанду із статтею про ухилення від сплати митних платежів, яка передбачає лише адміністративну відповідальність.

За його словами, необхідно проаналізувати й усунути двояку кваліфікацію злочинів, вирішити, хто саме має погашати завдані збитки.

Перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук зауважив, що законопроект №5420 у нинішній редакції вигідний ДФС, однак містить значні ризики для бізнесу.

Проти прийняття законопроекту висловився голова підкомітету з питань митної справи фінкомітету Олександр Сова, який вважає, що проект вдарить по бізнесу і зупинить розвиток економіки, а також може викликати значні корупційні ризики.

На думку нардепа, більш ефективним є запровадження кримінальної відповідальності лише за контрабанду підакцизних товарів.

"Найбільше питань викликало положення про встановлення кримінальної відповідальності за діяння, вчинені за попередньою змовою службовою особою митного органу. На думку представників бізнесових об’єднань, дана норма спонукатиме митні служби шукати помилки у деклараціях, щоб уникнути звинувачень у сприянні контрабанді", - вказано у повідомленні.

Железняк підкреслив, що у такому вигляді приймати законопроект неможливо і шкідливо.

"Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб, не зважаючи на те, що правоохоронний комітет дав свій висновок щодо законопроекту №5420, розглянути його на комітеті з питань фінансів і підготувати рекомендації для доопрацювання законопроекту в першому або другому читанні", - зазначив парламентар.