Штрафи понад 2 млн гривень і до 12 років в'язниці. Як Зеленський пропонує карати за контрабанду

Контрабанда товарів

Контрабанду товарів, вчинену у значному розмірі, хочуть карати штрафом від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це - 170 тисяч - 425 тисяч гривень.

За контрабанду за попередньою змовою групою осіб, або вчинену службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, загрожують штрафи від 50 тисяч до 75 тисяч таких мінімумів (850 тисяч - 1 млн 275 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Якщо контрабанду вчинила організована група - це каратиметься позбавленням волі на строк від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Контрабанда вважається вчиненою у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди у сто і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У великому розмірі - якщо загальна вартість предметів контрабанди у шістсот і більше разів перевищує такий мінімум.

Контрабанда підакцизних товарів

Контрабанда підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі, згідно з проектом, карається штрафом від 20 тисяч до 40 тисяч НМДГ (340 тисяч - 680 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

У випадку попередньої змови групи осіб/ вчинення службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, штраф складе від 75 тисяч до 120 тисяч таких мінімумів (1 млн 275 тисяч - 2 млн 40 тисяч гривень). Або ж за це позбавлятимуть волі на строк від шести до одинадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За контрабанду підакцизних товарів, вчинену організованою групою, загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Значний розмір контрабанди, згідно з проектом, - якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електроенергії) у п'ятдесят і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у великому розмірі - якщо загальна вартість предметів контрабанди у чотириста і більше разів перевищує такий мінімум.

Недостовірне декларування товарів

Недостовірне декларування товарів документ визначає як внесення до митної декларації недостовірних відомостей або ненадання при митному оформленні за встановленою формою точних і достовірних відомостей про товари та/або транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають обов'язковому декларуванню і випускаються у вільний обіг.

Якщо такі дії призвели або могли призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у значних розмірах, за це загрожує штраф від 10 тисяч до 17 тисяч НМДГ. Це - 170 тисяч - 289 тисяч гривень.

Каратимуть і недостовірне декларування за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно призвело або могло призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах. За це загрожує штраф від 45 тисяч до 60 тисяч таких мінімумів (720 тисяч - 1 млн 20 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо декларування призвело або могло призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів в особливо великих розмірах, це каратимуть штрафом від 95 тисяч до 120 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 млн 615 тисяч - 2 млн 40 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Недостовірне декларування за попередньою змовою зі службовою особою митного органу, або сприяння у будь-якій формі митником вчиненню таких діянь з використанням влади чи службового становища, будуть карати позбавленням волі на строк від п'яти до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозрюваний у контрабанді, що призвела до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих, великих і особливо великих розмірах, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він до притягнення до відповідальності сплатив подвійний розмір несплаченого митного платежу.

Під значним розміром коштів слід розуміти суми митних платежів, які у сто тридцять і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром - суми митних платежів, які у шістсот п'ятдесят і більше разів перевищують такий мінімум.

Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми митних платежів, які у 1400 і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.