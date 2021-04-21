Через контрабанду. Зеленський ввів у дію другий пакет санкцій: список фігурантів

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду. Його прийняли на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 15 квітня.

Документом введено в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

У списку 13 фізичних осіб, щодо яких застосовуються санкції. Серед них:

Араік Амірханян Сеяр Куршутов Олександр Черепинський Едуард Кукоба Олег Доронін Тигран Мелконян Володимир Полуситок Денис Амінєв Сергій Сердюк Михайло Грібанов Андрій Попов Олег Богданов Юрій Дворак.

Санкції щодо всіх громадян введені на три роки. Указ президента, зокрема, передбачає блокування активів; повне припинення торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.