Через контрабанду. Зеленський ввів у дію другий пакет санкцій: список фігурантів
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду. Його прийняли на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 15 квітня.
Указ оприлюднили на сайті ОП.
Документом введено в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
У списку 13 фізичних осіб, щодо яких застосовуються санкції. Серед них:
- Араік Амірханян
- Сеяр Куршутов
- Олександр Черепинський
- Едуард Кукоба
- Олег Доронін
- Тигран Мелконян
- Володимир Полуситок
- Денис Амінєв
- Сергій Сердюк
- Михайло Грібанов
- Андрій Попов
- Олег Богданов
- Юрій Дворак.
Санкції щодо всіх громадян введені на три роки. Указ президента, зокрема, передбачає блокування активів; повне припинення торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.
Раніше повідомлялося, що Зеленський забрав громадянство у трьох українців, двоє з них - фігуранти санкційного списку РНБО. Мова йде про Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, а також Араїка Амірханяна.
Нагадаємо, на засіданні РНБО 2 квітня вперше прийняли рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді ввели санкції проти 10 людей.