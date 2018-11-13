Денісова: майже 900 в'язнів скаржаться на умови утримання в тюрмах ОРДЛО

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Україна готова забрати з ОРДЛО всіх ув'язнених

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на умови утримання в тюрмах на окупованому Донбасі скаржаться близько 900 ув'язнених громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами омбудсмена, Україна готова забрати на підконтрольні уряду території усіх громадян, яких будуть віддавати з ОРДЛО.

"До секретаріату таких скарг надійшло від 895 громадян України (в'язнів з ОРДЛО, - ред.). Це Донецька область - 470, та 425 - з Луганської області. Україна готова забрати всіх ув'язнених, будь-яку кількість, яку нам будуть віддавати. Однак процес гальмують представники незаконних збройних формувань", - сказала Денісова.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що досі немає прогресу у питанні звільнення українських політв'язнів, яких утримує в місцях позбавлення волі Російська Федерація.

Крім того, представника України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко також нещодавно заявляла, що з боку Росії поки немає позитивних сигналів ні по одному з українських політв'язнів Кремля. Вона заявила, що протягом року українська сторона робила десятки пропозицій в Мінську, передавала списки через різні дипломатичні джерела. Однак жодної відповіді і результату не було.