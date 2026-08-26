Мелеют не только реки: какие водохранилища бьют антирекорды и где воды уже не хватает людям

Главное: Антирекорд на Днестре : 25 августа 2026 года специалисты зафиксировали минимальное значение притока воды к Днестровскому водохранилищу за весь период его эксплуатации (с 1985 года).

: 25 августа 2026 года специалисты зафиксировали минимальное значение притока воды к Днестровскому водохранилищу за весь период его эксплуатации (с 1985 года). Причины маловодья : слабое весеннее половодье и значительный дефицит осадков (еще с апреля).

: слабое весеннее половодье и значительный дефицит осадков (еще с апреля). Ситуация в Калуше : из-за критического обмеления Чечвинского водохранилища городу в Ивано-Франковской области грозят ограничения водоснабжения и введение графиков подачи воды.

: из-за критического обмеления Чечвинского водохранилища городу в Ивано-Франковской области грозят ограничения водоснабжения и введение графиков подачи воды. Запасы на пределе : уровень воды в Чечвинском водохранилище всего лишь на 30 см превышает минимально возможный, поэтому в случае снижения притока имеющихся запасов может хватить всего на 4-5 суток.

: уровень воды в Чечвинском водохранилище всего лишь на 30 см превышает минимально возможный, поэтому в случае снижения притока имеющихся запасов может хватить всего на 4-5 суток. Действия власти: для экономии воды коммунальщики уже сейчас снижают давление в сети ночью, поэтому мэр Калуша поручил заранее проанализировать ситуацию и при необходимости плавно ввести нужные ограничения (чтобы избежать полного отключения).

Антирекорд на Днестровском водохранилище

Критически не хватает воды в конце августа в Днестровском водохранилище, расположенном на территории Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областей.

О маловодье, установившемся на большинстве рек бассейна Днестра, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили еще в начале месяца.

Тогда украинцам объяснили, что такая ситуация сложилась из-за:

слабого весеннего половодья;

значительного дефицита осадков (еще с апреля).

Так, по состоянию на 4 августа, приток к Днестровскому водохранилищу:

составлял всего 50 м³/с, то есть 20% нормы;

продолжал снижаться.

"За три месяца, из-за обеспечения сбросов в низовья Днестра, водохранилище сработано почти на 3 метра", - рассказали в УкрГМЦ.

Отмечалось, что оно "приближается к самым низким отметкам за все время своего существования".

Впоследствии в Укргидрометцентре сообщили об антирекорде - 25 августа 2026 года было зафиксировано минимальное значение притока воды к Днестровскому водохранилищу за весь период его эксплуатации (с 1985 года, то есть за последние 41 год).

Украинцам объяснили, что в этот день приток воды к Днестровскому водохранилищу составлял всего 37 м³/с (следовательно, даже менее 20% нормы).

Эксперты зафиксировали минимальное значение притока воды к Днестровскому водохранилищу с 1985 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Простыми словами это означает, что сейчас в Днестровское водохранилище поступает рекордно мало воды, что может быть опасным как для функционирования инфраструктурных объектов, так и для природных экосистем.

Критическое обмеление Чечвинского водохранилища

Из-за погодных условий и отсутствия дождей критически обмелело также Чечвинское водохранилище, расположенное в Ивано-Франковской области.

На фоне нехватки воды ограничения водоснабжения или даже графики отключений могут ввести в городе Калуш.

О ситуации на водоеме говорилось, в частности, во время оперативного совещания Исполнительного комитета Калушского городского совета 25 августа (под председательством мэра Андрея Найды).

Тогда директор КП "Калушская энергетическая Компания" Игорь Караим доложил, что "на водозаборе ситуация остается критической".

Он рассказал, что 22 августа коммунальное предприятие обратилось к ООО "Карпатнефтехим" с просьбой увеличить открытие шлюзов до 8 сантиметров.

После этого уровень воды на водозаборе "возрос до минимально необходимого" и шлюзы закрыли.

"Но уровень воды в самом водохранилище всего лишь на 30 сантиметров превышает минимально возможный. Поэтому в случае уменьшения уровня на водозаборе, воды хватит в водохранилище на 4-5 суток", - констатировал Караим.

Чтобы максимально "растянуть" запасы воды для населения, ночью коммунальщики снижают давление в сети, однако ситуация остается сложной.

Неутешительными, по словам главы КП, остаются и синоптические прогнозы - долгожданные осадки, которые обещали сперва в начале этой недели, "перенеслись" уже на следующую.

Отвечая на обнародованную информацию, городской глава Калуша отметил, что обо всех возможных ограничениях или даже графиках отключений (при необходимости) местных жителей необходимо предупреждать заранее.

"Чтобы не было так, что через 4-5 дней мы вообще без воды останемся. Лучше понемножку, но иметь. Чем вообще не иметь", - подчеркнул Найда.

Обращаясь к Караиму, он попросил заранее промониторить ситуацию и просчитать возможные ограничения водоснабжения для горожан.

"Проанализируйте - время еще есть... Проведите, возможно, технический совет. Посмотрите по количеству воды, которая сейчас есть в Чечвинском водохранилище, у вас в резервуарах - на сколько ее хватит", - посоветовал мэр Калуша.

Он добавил, что необходимые для стабилизации ситуации ограничения водоснабжения необходимо вводить "плавно".

"Нужно сделать ограничения по воде - значит нужно сделать... Думаю, люди это поймут. Если они будут иметь воду, но будут иметь дозировано. Чем через неделю ее вообще не будет... И молиться Богу, когда вода появится", - заметил Найда.

В заключение Караим добавил, что коммунальщики уже запустили после промывания первый и второй резервуары, которые сейчас заполнены (и несколько увеличивают общий запас воды).