Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Милей выдвинул территориальные претензии к Британии: о чем речь

Фото: Хавьер Милей, президент Аргентины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Аргентина считает Фолклендские острова "оккупированными" Британией и хочет переговоров для их "возвращения".

Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Аргентины Хавьер Милей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Аргентинский президент сказал, что хочет поднять несколько "чувствительных и крайне важных вопросов". 

"Я хочу вновь подтвердить нашу законную претензию на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими - ред.) островами и прилегающими морскими районами, которые продолжают быть незаконно оккупированными", - заявил Милей. 

Также он раскритиковал ООН. По словам президента, ООН должна измениться, поскольку главная цель Организации - сохранять международный мир и безопасность, а "все остальное должно служить этой цели".

Он также призвал ООН стать более институционально эффективной, не позволять международному сотрудничеству блокировать экономический рост и признать, что там, где вопросы можно решить на национальном уровне, они должны решаться именно так.

Фолклендские острова

Аргентина претендует на Фолклендские острова (Мальвинские острова) на основании исторических и географических аргументов.

Страна считает, что архипелаг, расположенный всего в 500 километрах от ее побережья, должен быть частью ее суверенной территории, так как был захвачен Великобританией в начале XIX века. Аргентинское правительство утверждает, что население островов было переселено британцами и что колонизация была незаконной, нарушая права Аргентины на территорию, которая исторически входила в состав испанских колоний Южной Америки.

Кроме того, архипелаг имеет стратегическое значение для контроля над морскими путями и рыбными ресурсами Южной Атлантики.

Напомним, правительство Аргентины выразило готовность возобновить переговоры с Британией по Фолклендским островам еще в январе 2024 года. Но к результату это так и не привело.

