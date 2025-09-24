Мілей висунув територіальні претензії до Британії: про що йдеться

Аргентинський президент сказав, що хоче порушити кілька "чутливих і вкрай важливих питань".

"Я хочу знову підтвердити нашу законну претензію на суверенітет над Мальвінськими (Фолклендськими - ред.) островами і прилеглими морськими районами, які продовжують бути незаконно окупованими", - заявив Мілей.

Також він розкритикував ООН. За словами президента, ООН має змінитися, оскільки головна мета Організації - зберігати міжнародний мир і безпеку, а "все інше має служити цій меті".

Він також закликав ООН стати більш інституційно ефективною, не дозволяти міжнародному співробітництву блокувати економічне зростання і визнати, що там, де питання можна розв'язати на національному рівні, вони мають вирішуватися саме так.