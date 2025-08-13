Милевский подражал Роналду? Экс-футболист сделал предложение любимой

Об этом событии сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на аккаунт футболиста в Instagram .

Детали признания в любви

Об этом радостном событии стало известно из их публикаций в социальных сетях, где пара поделилась новостью с поклонниками.

Девушка футболиста, Тамила, разместила сторис в соцсети Instagram фотографию, на которой на ее безымянном пальце красуется кольцо. Снимок сопровождался интригующей подписью, которая мгновенно привлекла внимание общественности.

Она намекнула, что Артем взял пример с известного португальского футболиста Криштиану Роналду, который сделал предложение своей избраннице Джорджине Родригес.

"Если уж Криш решился, то мы обязаны. По**й та баллистика", - написала Тамила.

Артем Милевский и его возлюбленная (скриншот: instagram.com/timi1010)

История отношений Артема и Тамилы

Первые публичные подтверждения отношений Милевского и Тамилы появились в конце 2024 года. И сейчас в ее профиле все чаще появляются совместные с Артемом фото.

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, действительно ли предложение состоялось, или это был лишь шутливый намек Тамилы на ожидание решительных действий от своего избранника.

Однако появление кольца на пальце девушки позволяет предположить, что пара сделала шаг к новому этапу в своей жизни.

Предыдущие события в жизни Милевского

Напомним, что Артем Милевский завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году, выступая за клуб "Минай". После этого он продолжил заниматься футболом на медиа-уровне, присоединившись к команде IGNIS FC.

Осенью 2023 года в СМИ появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у Милевского, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Эту информацию подтвердил и его близкий друг, экс-футболист Александр Алиев.

К счастью, после госпитализации и курса лечения состояние Артема стабилизировалось. Это событие стало еще одним важным моментом в жизни бывшего футболиста, который, судя по всему, теперь готов строить новые отношения и создавать семью.