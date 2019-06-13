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"Мілан" зможе взяти участь в наступному розіграші Ліги Європи

Новини » Спорт    13.06.2019 - 15:35
"Мілан" зможе взяти участь в наступному розіграші Ліги Європи
Фото: Арбітраж не встигає розглянути справу "Мілана" до старту Ліги Європи (facebook.com/ACMilan)

Арбітражний суд не встигає розглянути справу россонері до старту турніру

"Мілан" візьме участь у наступному розіграші Ліги Європи, оскільки арбітраж не встигне розглянути їхню справу до старту турніру. Про це інформує calciomercato.com.

У календарі слухань Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні до 14 серпня відсутня справа міланського клубу, тому його розгляд заплановано після старту нової кампанії Ліги Європи.

Нагадаємо, "россонері" загрожує відсторонення від єврокубків за порушення правил фінансового fair play. У разі відсторонення місце "Мілана" займе "Торіно", що фінішував сьомим в Серії А.

Нагадаємо, минулого року Спортивного арбітражного суду (CAS) скасував рішення про відсторонення італійського футбольного клубу "Мілан" від участі в єврокубках.

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