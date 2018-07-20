CAS скасував рішення про відсторонення "Мілана" від єврокубків

Клуб зможе виступити в Лізі Європи

Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував рішення про відсторонення італійського футбольного клубу "Мілан" від участі в єврокубках. Про це повідомляється на сайті суду.

Напередодні клуб подав апеляцію на рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який дискваліфікував його на рік за порушення правил фінансового fair play. CAS, вислухавши доводи італійської сторони, вирішив повернути міланський клуб в Лігу Європи.

Раніше повідомлялося, що "россонері" порушили умова беззбитковості, яке є основним у фінансовому fair play, через що УЄФА відсторонила їх на рік від участі в єврокубках.

У сезоні 2017/2018 клуб зайняв шосте місце в серії А. "Фіорентина", яка повинна була зайняти місце "Мілана", все ж залишиться без єврокубків на наступний сезон.