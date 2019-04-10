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УЄФА передав в арбітражну палату справу "Мілана"

Новини » Спорт    10.04.2019 - 16:15
УЄФА передав в арбітражну палату справу "Мілана"
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Клуб не виконав вимоги щодо беззбитковості

Слідча палата інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів передала справу футбольного клубу "Мілана" в арбітражну палату. Про це повідомляється на сайті організації.

Це пов'язано з тим, що клуб не виконав вимоги щодо беззбитковості в контрольний період, який оцінювався в сезоні 2018/19 і торкався звітні періоди, що завершилися в 2016 2017 і 2018 роках.

Передача справи не пов'язана c рішенням арбітражної палати від грудня 2018 року. Воно стосується попереднього контрольного періоду, який торкався звітні періоди, що завершилися в 2015, 2016 і 2017. Апеляцію на те рішення зараз розглядає САС.

Раніше "Мілан" вже був відсторонений від участі в єврокубках через порушення принципу фінансового fair play в червні 2018 року, проте італійський клуб оскаржив вердикт УЄФА в CAS і добився права зіграти в поточному сезоні в Лізі Європи, а УЄФА відправив справу на новий розгляд.

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