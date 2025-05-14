"Милан" - "Болонья": последний европейский шанс в финале Кубка Италии

14 мая станет известен не только обладатель Кубка Украины по футболу. Свой трофей разыграют также в Италии, где в финале встретятся "Милан" и "Болонья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Финальный поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Престиж плюс Лига Европы

Для обоих соперников победа в финале национального Кубка станет не только делом престижа, но и прямым пропуском в Лигу Европы-2025/26.

Обе команды проводят непростой сезон в Серии А: за два тура до финиша "Милан" идет на восьмом месте, "Болонья" - на седьмом. Победа в Кубке может кардинально изменить восприятие их выступления в текущей кампании - добавит трофей и обеспечит участие в еврокубках.

Кубок Италии - это не только почетный титул, но и автоматическая квалификация в групповой этап Лиги Европы, а также участие в Суперкубке Италии.

Хотя теоретически обе команды еще имеют шансы пробиться в еврокубки через чемпионат, победа в финале снимет с победителя давление в последних турах Серии А и позволит сосредоточиться на планах на будущее.

Отметим, что в полуфинале Кубка Италии "Милан" одолел финалиста Лиги чемпионов - "Интер" (1:1, 3:0), а в четвертьфинале - "Рому" с украинцем Артемом Довбиком в составе (3:1).

"Болонья" в полуфинале пропустила в свои ворота гол от другого украинца - Виктора Коваленко, впрочем прошла "Эмполи" (3:0, 2:1).

"Милан": последний Кубок - еще с Шевченко

"Россонери" не побеждали в Кубке Италии уже 22 года. Всего в активе клуба лишь 5 трофеев этого турнира, последний из которых датируется сезоном-2002/03. Тогда в составе команды еще играл украинец Андрей Шевченко. В финале "Милан" на выезде разбил "Рому" - 4:1 (Шевченко забил четвертый гол), а затем дома сыграл вничью - 2:2.

Еще девять раз клуб пробивался в финал турнира, но проигрывал трофей. Последний раз это произошло в сезоне-2017/18, когда сильнее в решающем матче в Риме оказался туринский "Ювентус" (4:0).

"Болонья": в финале спустя полвека

"Болонья" единственный раз играла в финале Кубка Италии 51 год назад. Но имеет два трофея.

Дело в том, что первый из них команда оформила в сезоне-1969/70. А тогда победитель определялся в финальном групповом турнире, где конкурентами "Болоньи" были "Торино", "Кальяри" и "Варезе".

Пять лет спустя, в сезоне-1973/74, "россоблу" добыли свой второй Кубок, одолев уже в традиционном финале по пенальти "Палермо".

Где смотреть матч

Финал Кубка Италии в Украине покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Игру "Милан" - "Болонья" прокомментирует Виталий Кравченко.