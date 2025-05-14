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"Шахтер" - "Динамо": где смотреть финал Кубка Украины бесплатно

Житомир, Среда 14 мая 2025 16:16
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"Шахтер" - "Динамо": где смотреть финал Кубка Украины бесплатно Фото: "Шахтер" с "Динамо" разыграют трофей в Житомире (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Финальный матч Кубка Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" можно будет увидеть бесплатно.

РБК-Украина подскажет где найти свободную трансляцию встречи.

Команды выйдут на поле Центрального стадиона Житомира 14 мая, а стартовый свисток прозвучит - в 18:30.

Классическое идет на третью сотню

Это будет уже 201-е "классико" в истории противостояния двух украинских грандов (учитывая времена СССР). Счет пока в пользу киевлян: 80 побед, 61 - у "Шахтера", еще 59 матчей завершились вничью.

В Кубке Украины на разных стадиях команды встречались 16 раз: 5 противостояний в основное и дополнительное время в свою пользу завершило "Динамо", 9 - "Шахтер". Дважды судьбу матчей решала серия пенальти - по одной победе у каждой команды. В финалах Кубка Украины равенство: 5 побед у каждого.

На этот раз букмекеры несколько больше верят в "Шахтер". На победу донетчан в основное время коэффициент - 2,24, на ничью - 3,40, на победу "Динамо" - 3,20.

Где смотреть матч

Прямая трансляция финала будет доступна бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ. А также телеканале MEGOGO Спорт, который доступен в цифровом эфире (Т2).

Ранее опубликовали расширенные прогнозы на Классическое в финале Кубка Украины.

Также рассказали, как "Шахтер" может напрямую выйти в Лигу Европы.

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Футбол Кубок Украины Шахтер Динамо
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