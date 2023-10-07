Над Николаевской областью сбили российский дрон "Орлан-10"

В небе над Николаевской областью сбили очередной российский дрон. На этот раз разведывательный "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

"7 октября 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении. Отметим, "Орлан-10" - это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для наблюдения за объектами в труднодоступной местности. В 2022 году была представлена ударная модификация. Активно применяется российской стороной в войне против Украины.