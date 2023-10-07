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Над Николаевской областью сбили российский дрон "Орлан-10"

Николаев, Суббота 07 октября 2023 20:50
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Над Николаевской областью сбили российский дрон "Орлан-10" Фото: российский дрон "Орлан-10" (t.me/milinua)
Автор: Данила Крамаренко

В небе над Николаевской областью сбили очередной российский дрон. На этот раз разведывательный "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

"7 октября 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Отметим, "Орлан-10" - это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для наблюдения за объектами в труднодоступной местности. В 2022 году была представлена ударная модификация. Активно применяется российской стороной в войне против Украины.

Напомним, на прошлой неделе в Николаевской области тоже сбивали "Орлан-10".

Отметим, в ночь на 7 октября неизвестный беспилотник якобы пытался атаковать объекты в Москве. Аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работали.

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Николаевская область дрони Война России против Украины
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