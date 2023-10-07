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Над Миколаївською областю збили російський дрон "Орлан-10"

Миколаїв, Субота 07 жовтня 2023 20:50
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Над Миколаївською областю збили російський дрон "Орлан-10" Фото: російський дрон "Орлан-10" (t.me/milinua)
Автор: Данило Крамаренко

У небі над Миколаївською областю збили черговий російський дрон. На цей раз розвідувальний "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Південь".

"7 жовтня 2023 року в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російського розвідувального БПЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

"Орлан-10" - це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для спостереження за об'єктами у важкодоступній місцевості. У 2022 році було представлено ударну модифікацію. Активно застосовується російською стороною у війні проти України.

Нагадаємо, минулого тижня на Миколаївщині теж збивали "Орлан-10".

Зазначимо, у ніч проти 7 жовтня невідомий безпілотник нібито намагався атакувати об'єкти в Москві. Аеропорти Внуково та Шереметьєво тимчасово не працювали.

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Миколаївська область дрони Війна Росії проти України
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