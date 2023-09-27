Украинские военные сбили российский "Орлан-10" в Николаевской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .

Дрон "приземлили" силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Более подробной информации пока нет.

Атаки дронов по Украине

Отметим, что российские оккупанты часто прибегают к атакам по территории Украины с помощью дронов. Так, вчера ночью они впустили по Украине 38 дронов-камикадзе "Шахед", 26 из которых сбили наши силы ПВО.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины наши защитники уничтожили уже около 5 тысяч беспилотников оперативно-тактического уровня.

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