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Украинские военные сбили российский "Орлан-10" в Николаевской области

Среда 27 сентября 2023 17:58
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Украинские военные сбили российский "Орлан-10" в Николаевской области Иллюстративное фото: украинские военные сбили российский "Орлан-10" в Николаевской области (t.me/milinua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Николаевской области 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .

Дрон "приземлили" силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Более подробной информации пока нет.

Атаки дронов по Украине

Отметим, что российские оккупанты часто прибегают к атакам по территории Украины с помощью дронов. Так, вчера ночью они впустили по Украине 38 дронов-камикадзе "Шахед", 26 из которых сбили наши силы ПВО.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины наши защитники уничтожили уже около 5 тысяч беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Николаевская область дрони ПВО
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