ua ru
Сб, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Николаевской областью ночью сбили две крылатые ракеты

Новина українською →
Николаев, Суббота 24 июня 2023 09:08
Над Николаевской областью ночью сбили две крылатые ракеты Фото: над Николаевской областью ночью сбили две крылатые ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области в ночь на 24 июня работала противовоздушная оборона. Защитники сбили две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, около 3:00 в небе над Николаевской областью силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили две российские ракеты. Речь идет о крылатых ракетах типа Х-101/555.

Также Ким сообщил, что оккупанты вчера из артиллерии обстреляли Очаковскую общину. К счастью, никто не пострадал.

Ночная атака

Российская армия этой ночью снова атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы из-за работы ПВО слышали в разных регионах, однако есть попадания.

Так, в Киеве обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе. Повреждены три этажа здания и припаркованные автомобили. Предварительно, в результате атаки три человека погибли, 8 травмированы.

Также оккупанты атаковали частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову.

Более подробно о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область ракети ПВО Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью