Над Миколаївською областю вночі збили дві крилаті ракети

У Миколаївській області в ніч на 24 червня працювала протиповітряна оборона. Захисники збили дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

За його словами, близько 3:00 у небі над Миколаївською областю сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили дві російські ракети. Мова йде про крилаті ракети типу Х-101/555.

Також Кім повідомив, що окупанти вчора з артилерії обстріляли Очаківську громаду. На щастя, ніхто не постраждав.

Нічна атака

Російська армія цієї ночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи через роботу ППО чули у різних регіонах, проте є влучання.

Так, у Києві уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі. Пошкоджено три поверхи будівлі та припарковані автівки. Попередньо, внаслідок атаки троє осіб загинули, 8 травмовані.

Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.

Більш детально про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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