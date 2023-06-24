Жертвы в Киеве, разрушенные дома в Днепре и пожар в Харькове: последствия ракетной атаки

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по городам Украины этой ночью. Взрывы прозвучали в столице, Харькове, Днепре и Кривом Рога, а также в Николаеве. В результате атаки есть разрушения, жертвы и раненые гражданские.

Что известно о ракетной атаке по Украине в ночь на 24 июня, читайте в материале РБК-Украина .

Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в разных областях вскоре после полуночи.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске крылатых ракет со стратегической авиации с района акватории Каспийского моря в РФ. Кроме того, сообщалось об угрозе атак с применением ударных дронов.

Позже стали появляться данные о работе противовоздушной обороны в ряде регионов, где также сообщалось о звуках взрывов.

Атака на Киев

В столице этой ночью обломки сбитой ракеты попали в жилую высотку в Соломенском районе. Так, по данным столичных властей, в 24-этажном здании были повреждены квартиры на 16, 17 и 18 этажах. Кроме того, было повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке во дворе.

Также стало известно о пострадавших, а уже утром - и о жертвах

По словам начальника Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергея Попко, погибли два человека - их тела были обнаружены на месте происшествия.

Еще 11 человек пострадали. Трое госпитализированы, а остальным медицинскую помощь оказывали на месте. Спасены 24 человека, из них 3 деблокированы из-под завалов и 1 человек деблокирован из лифта.

"Произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах (18-больше) здания с возгораниями отдельными ячейками по этажам. Пожар был локализован в 04.40 и ликвидирован в 06:30", - рассказал чиновник.

Место происшествия в Киеве в Соломенском районе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

К ликвидации последствий было привлечены 90 человек и 22 единицы техники ГСЧС в т. ч. два кинологических расчета. На месте работают психологи ГСЧС.

Также в КМВА проинформировали, что этой ночью в воздушном пространстве около столицы нашей ПВО были сбиты более 20 вражеских ракет.

Место происшествия в Киеве в Соломенском районе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Разрушения в Днепре

В Днепре также раздавались взрывы этой ночью. По словам мэра города Бориса Филатова, россияне целью своей атаки выбрали именно гражданский приватный сектор.

В результате этой атаки в Днепре были полностью разрушены несколько домов.

Кроме того, были пострадавшие. При этом количество граждан в мэрии Днепра не уточнили. На месте работали экстренные службы и спасатели.

Пожар в Харькове

В Харькове вражеские удары были нанесены по Слободскому району города. По предварительной информации, россияне для атак использовали ракеты комплекса С-300.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, было зафиксировано попадание в газовую трубу, в результате чего возник пожар.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших не поступало.

Взрывы в Кривом Роге

Взрывы также прозвучали и в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.

Местные власти пока не раскрывают деталей. Данные о возможных последствиях будут раскрыты позже.

Воздушные удары РФ по Украине ночью 24 июня

Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Накануне в пятницу таких тревог было четыре в течение дня. Войска РФ запускали с акватории Каспийского моря крылатые ракеты Х-101/555 по Украине. В регионах работала противовоздушная оборона, сбивая вражеские цели.