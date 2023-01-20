Над Николаевской областью удалось сбить вражескую ракету
Фото: Над Николаевской областью удалось сбить вражескую ракету (GettyImages)
В пятницу, 20 января, над Николаевской областью была сбита вражеская ракета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета.
"В Березанском районе Николаевской области сбили ракету", – говорится в сообщении.
Шайхет добавил, что никто не пострадал. О типе российской ракеты не сообщается.
Напомним, что в ночь на четверг, 22 декабря, в небе над Николаевской областью была сбита российская ракета Х-59. Ее оккупанты выпустили из самолета.
Сообщения об сбитии вражеских ракет X-22, публиковавшихся на официальных страницах в прошлом, были ошибочными. У Украины нет средств для сбивания этого типа ракет.
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