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Над Николаевской областью удалось сбить вражескую ракету

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Украина, Пятница 20 января 2023 17:42
Над Николаевской областью удалось сбить вражескую ракету Фото: Над Николаевской областью удалось сбить вражескую ракету (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 20 января, над Николаевской областью была сбита вражеская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"В Березанском районе Николаевской области сбили ракету", – говорится в сообщении.

Шайхет добавил, что никто не пострадал. О типе российской ракеты не сообщается.

Напомним, что в ночь на четверг, 22 декабря, в небе над Николаевской областью была сбита российская ракета Х-59. Ее оккупанты выпустили из самолета.

Сообщения об сбитии вражеских ракет X-22, публиковавшихся на официальных страницах в прошлом, были ошибочными. У Украины нет средств для сбивания этого типа ракет.

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