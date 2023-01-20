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Над Миколаївською областю вдалося збити ворожу ракету

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 17:42
Над Миколаївською областю вдалося збити ворожу ракету Фото: Над Миколаївською областю вдалося збити ворожу ракету (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 20 січня, над Миколаївською областю було збито ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"В Березанському районі Миколаївської області збили ракету", - йдеться у повідомленні.

Шайхет додав, що ніхто не постраждав. Про тип російської ракети не повідомляється.

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 22 грудня, у небі над Миколаївською областю було збито російську ракету Х-59. Її окупанти випустили із літака.

Повідомлення про збиття ворожих ракет X-22, які публікувалися на офіційних сторінках у минулому, були помилковими. Україна не має засобів для збиття цього типу ракет.

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