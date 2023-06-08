В Николаевской области погиб человек из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС

В селе Васильевка Николаевской области, которое затопило из-за подрыва Каховской ГЭС, погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.
По его словам, в Васильевке погиб 53-летний мужчина. Он отказался от эвакуации.
В общем в Николаевской области подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.
Местные полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, которые нуждаются в помощи.
Украинцев призывают ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.
Россияне взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. Из-за этого начало подтапливать населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Из-за затопления погибли уже три человека во временно оккупированных Олешках.
Между тем в Николаеве и области уровень воды превысил исторический максимум. В частности, из-за катастрофы Кинбурнскую косу отрезало от материка.
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