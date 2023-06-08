В Николаевской области погиб человек из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС

По его словам, в Васильевке погиб 53-летний мужчина. Он отказался от эвакуации.

В общем в Николаевской области подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.

Местные полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, которые нуждаются в помощи.

Украинцев призывают ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.

Подрыв Каховской ГЭС

Россияне взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. Из-за этого начало подтапливать населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Из-за затопления погибли уже три человека во временно оккупированных Олешках.

Между тем в Николаеве и области уровень воды превысил исторический максимум. В частности, из-за катастрофы Кинбурнскую косу отрезало от материка.

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