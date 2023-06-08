У Миколаївській області загинула людина через затоплення після підриву Каховської ГЕС

У селі Василівка Миколаївській області, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.
За його словами, у Василівці загинув 53-х річний чоловік. Він вчора відмовився від евакуації.
Загалом в Миколаївській області підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.
Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.
Українців закликають в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.
Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Через це почало підтоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Через затоплення загинуло вже три людини у тимчасово окупованих Олешках.
Тим часом у Миколаєві та області рівень води перевищив історичний максимум. Зокрема, через катастрофу Кінбурнську косу відрізало від материка.
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