В Николаевской области военкомов назначили районными комендантами: какие их полномочия

В Николаевской области районными комендантами стали начальники территориальных центров комплектования районов региона. Их наделили рядом полномочий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую областную военную администрацию в Facebook.
В ведомстве отмечают, что с 25 ноября этого года начал действовать указ "Об установлении мер правового режима военного положения, назначении комендантов и создании комендатур районов на территории Николаевской области".
Согласно указу, было созданы комендатуры и назначены коменданты Баштанского, Вознесенского, Николаевского и Первомайского районов:
Коменданты на уровне районов могут:
Напомним, ранее стало известно, что во Львове и области вводят проверки документов у военнообязанных.
Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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