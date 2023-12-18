В Николаевской области военкомов назначили районными комендантами: какие их полномочия

В ведомстве отмечают, что с 25 ноября этого года начал действовать указ "Об установлении мер правового режима военного положения, назначении комендантов и создании комендатур районов на территории Николаевской области".

Согласно указу, было созданы комендатуры и назначены коменданты Баштанского, Вознесенского, Николаевского и Первомайского районов:

комендантом Баштанского района стал начальник районного ТЦК и СП Олег Кирильчук;

комендантом Вознесенского района стал начальник районного ТЦК и СП Сергей Самойлюк;

комендантом Николаевского района стал начальник районного ТЦК и СП Сергей Белый;

комендантом Первомайского района стал начальник районного ТЦК и СП Зеновий Куций;

Коменданты на уровне районов могут:

вводить особенный режим въезда и выезда;

ограничивать свободу передвижения граждан и иностранцев, а также движение транспортных средств;

вводить проверку документов.

Напомним, ранее стало известно, что во Львове и области вводят проверки документов у военнообязанных.

Их наличие обязали проверять работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.