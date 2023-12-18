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У Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами: які їх повноваження

Фото: у Миколаївській області військкомів призначили районними комендантами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Миколаївській області районними комендантами стали начальники територіальних центрів комплектування районів регіону. Їх наділили низкою повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську обласну військову адміністрацію у Facebook.

У відомстві зазначають, що з 25 листопада цього року почав діяти указ "Про встановлення заходів правового режиму військового стану, призначення комендантів та створення комендатур районів на території Миколаївської області".

Згідно з указом, було створено комендатури та призначено комендантів Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів:

  • комендантом Баштанського району став начальник районного ТЦК та СП Олег Кирильчук;
  • комендантом Вознесенського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Самойлюк;
  • комендантом Миколаївського району став начальник районного ТЦК та СП Сергій Білий;
  • комендантом Первомайського району став начальник районного ТЦК та СП Зеновій Куций;

Комеданти на рівні районів можуть:

  • вводити особливий режим в'їзду та виїзду;
  • обмежувати свободу пересування громадян та іноземців, а також рух транспортних засобів;
  • вводити перевірку документів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові та області запроваджують перевірки документів у військовозобов'язаних.

Їх наявність зобов'язали перевіряти працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

 

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