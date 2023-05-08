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В Николаевской области разоблачили сеть АЗС, которая торговала контрафактным горючим

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Николаевская область, Понедельник 08 мая 2023 12:34
В Николаевской области разоблачили сеть АЗС, которая торговала контрафактным горючим Фото: в Николаевской области разоблачили сеть АЗС, которая торговала контрафактным горючим (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники ГБР разоблачили разветвленную сеть АЗС,которая торговала контрафактным горючим в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В общей сложности правоохранители прекратили деятельность восьми АЗС, половина из которых вообще были нелегальными и не имели лицензии на торговлю подакцизными товарами.

Сообщается, что заправочные станции в течение 2022-2023 годов продавали горючее несоответствующего качества без разрешительной документации. С учетом этого они не платили налоги и обязательные платежи в государственные и коммунальные учреждения.

В ходе обысков на АЗС правоохранители изъяли 100 тонн горючего, ориентировочной стоимостью в миллионы гривен и документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Происхождение горючего устанавливают.

Неотложные следственные действия продолжаются. В настоящее время проверяют причастность к схеме работников Главного управления Государственной налоговой службы Николаевской области.

После экспертизы изъятое горючее, в случае возможности использования ВСУ, передадут военным.

Досудебное расследование осуществляется в рамках открытого уголовного производства по злоупотреблению властью и незаконному сбыту подакцизных товаров (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 УК).

Напомним, в Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении налоговице, которая нанесла ущерб бюджету на 70 млн гривен.

Кроме того, недавно в Украине разоблачили масштабную банду наркоторговцев.

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