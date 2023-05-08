В Николаевской области разоблачили сеть АЗС, которая торговала контрафактным горючим
Сотрудники ГБР разоблачили разветвленную сеть АЗС,которая торговала контрафактным горючим в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В общей сложности правоохранители прекратили деятельность восьми АЗС, половина из которых вообще были нелегальными и не имели лицензии на торговлю подакцизными товарами.
Сообщается, что заправочные станции в течение 2022-2023 годов продавали горючее несоответствующего качества без разрешительной документации. С учетом этого они не платили налоги и обязательные платежи в государственные и коммунальные учреждения.
В ходе обысков на АЗС правоохранители изъяли 100 тонн горючего, ориентировочной стоимостью в миллионы гривен и документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Происхождение горючего устанавливают.
Неотложные следственные действия продолжаются. В настоящее время проверяют причастность к схеме работников Главного управления Государственной налоговой службы Николаевской области.
После экспертизы изъятое горючее, в случае возможности использования ВСУ, передадут военным.
Досудебное расследование осуществляется в рамках открытого уголовного производства по злоупотреблению властью и незаконному сбыту подакцизных товаров (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 УК).
Напомним, в Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении налоговице, которая нанесла ущерб бюджету на 70 млн гривен.
Кроме того, недавно в Украине разоблачили масштабную банду наркоторговцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.