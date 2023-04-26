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Миллионные обороты. В Украине разоблачили масштабную банду наркоторговцев

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Украина, Среда 26 апреля 2023 14:35
Миллионные обороты. В Украине разоблачили масштабную банду наркоторговцев Фото: в Украине разоблачили масштабную банду торговцев наркотиками (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили масштабную банду торговцев наркотиками в Украине. Преступники имели миллионные обороны и производили психотропы в промышленных масштабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Преступная группировка производила и распространяла психотропные вещества по всей Украине. Наркотики продавали оптовым заказчикам и в розницу. Месячный оборот составлял десятки миллионов гривен. В месяц банда продавала почти 250 тысяч доз стоимостью около 70 млн гривен.

Пользуясь военным состоянием, наркодельцы активизировали работу. Они продавали наркотики даже в прифронтовых районах.

"Не оставляли они попыток проникнуть в среду военных и подорвать таким образом боеготовность наших подразделений", - говорится в сообщении.

Чтобы легализовать наркобизнес, организатор и соучастник схемы покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. Не исключают даже содействие представителей правоохранительных органов.

ГБР провело 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Задержаны члены группировки. Правоохранители изъяли более 20 кг психотропных веществ, более 600 литров прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, соответствующее оборудование и более 60 тысяч долларов.

Участникам банды объявили подозрение по нескольким статьям УКУ. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: в Украине разоблачили масштабную банду торговцев наркотиками (dbr.gov.ua)

Напомним, недавно в Киевской области разоблачен масштабный канал сбыта наркотиков, который организовал уроженец России.

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