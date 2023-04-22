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В Николаевской области два человека подорвались на противопехотной мине

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Снигиревка, Николаевская область, Суббота 22 апреля 2023 17:45
В Николаевской области два человека подорвались на противопехотной мине Фото: в Николаевской области два человека подорвались на противопехотной мини (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 22 апреля, в Снигиревке Николаевской области два человека подорвались на противопехотной мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Снигиревской МВА Ивана Кухты.

"Сегодня, 22 апреля, в городе Снигиревка вблизи бывшего завода минеральных вод на противопехотной мине подорвались двое жителей нашей общины", - говорится в сообщении.

В настоящее время один из пострадавших доставлен в местную больницу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российскую мину обнаружили в одном из сел Киевской области, которое год назад освободили от оккупантов. Опасный снаряд обнаружили на обочине дороги.

Также ранее мы писали, что 18 апреля в Балаклее Харьковской области мирная жительница подорвалась на мине "Лепестков". Она получила травмы.

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