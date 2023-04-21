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В Киевской области на обочине дороги обнаружили противотанковую мину РФ (фото)

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Киевская область, Пятница 21 апреля 2023 11:52
В Киевской области на обочине дороги обнаружили противотанковую мину РФ (фото) Фото: в Киевской области обнаружили мину на обочине дороги (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российскую мину обнаружили в одном из сел Киевской области, который год назад был освобожден от оккупантов. Опасный снаряд обнаружили на обочине дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Противотанковую мину оккупантов обнаружили в селе Липовка. Ее установили на обочине центральной дороги населенного пункта.

Жители села после обнаружения мины обратились в полицию. Саперы разминировали территорию и проверили улицу на наличие других опасных находок. К счастью, других мин не нашли.

"В очередной раз призываю граждан, при обнаружении любых подозрительных предметов сразу набирайте 102", - отметил глава полиции.

Фото: в Киевской области обнаружили мину на обочине дороги (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, 8 апреля в Киевской области трактор взорвался на мине, водителя госпитализировали.

Также недавно в городе Балаклея Харьковской области женщина взорвалась на мине "лепесток".

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