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В Балаклее женщина подорвалась на мине, ее госпитализировали

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Балаклея, Вторник 18 апреля 2023 17:07
В Балаклее женщина подорвалась на мине, ее госпитализировали Иллюстративное фото: в Балаклее женщина подорвалась на мине, ее госпитализировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 18 апреля, в Балаклее Харьковской области мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток". Она получила травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС в Харьковской области в Telegram.

По информации спасателей, мина, на которую наступила женщина, находилась почти в центре города.

"Эта мина ("Лепесток" - ред.) предназначена чтобы калечить людей. Она гарантированно травмирует нижние конечности. Именно такие травмы получили пострадавшая женщина", - сказано в сообщении ГСЧС.

Там отмечают, что пострадавшую госпитализировали с диагнозом рваная рана левой стопы.

В ГСЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета его нельзя трогать, необходимо обратиться к спасателям или полицейским.

Напомним, в Бериславском районе Херсонской области трактор подорвался на российской мине.

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