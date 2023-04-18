В Балаклее женщина подорвалась на мине, ее госпитализировали

Сегодня, 18 апреля, в Балаклее Харьковской области мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток". Она получила травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС в Харьковской области в Telegram .

По информации спасателей, мина, на которую наступила женщина, находилась почти в центре города.

"Эта мина ("Лепесток" - ред.) предназначена чтобы калечить людей. Она гарантированно травмирует нижние конечности. Именно такие травмы получили пострадавшая женщина", - сказано в сообщении ГСЧС.

Там отмечают, что пострадавшую госпитализировали с диагнозом рваная рана левой стопы.

В ГСЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета его нельзя трогать, необходимо обратиться к спасателям или полицейским.